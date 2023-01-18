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«Рубин» обыграл «Акрон» в дебютном матче сборов

17:48, 18.01.2023
«Рубин» обыграл «Акрон» в дебютном матче сборов
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» обыграл тольяттинский «Акрон» в первом матче сборов. Игра закончилась со счетом 4:2.

В составе «Рубина» отличились Александр Саплинов, Солтмурад Бакаев, Александр Мартынович и Алексей Грицаенко. В ФК «Акрон» голы забили Карим Гираев и Максим Палиенко.

Напомним, следующий матч «Рубин» проведет 21 января. Казанский клуб сыграет с ФК «Берое» (Болгария).

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Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан

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