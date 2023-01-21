Рустам Минниханов поручил усилить контроль за состоянием сетей теплоснабжения в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания в Доме правительства заявил, что жители республики по-прежнему продолжают жаловаться на проблемы с отоплением. По его словам, сообщения об этом приходят из таких крупных городов, как Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.

— За последнюю неделю температура воздуха в республике стабилизировалась в пределах климатических норм. Тем не менее жители республики продолжают жаловаться на проблемы с отоплением, — сказал он.

Глава региона отметил, что большое количество сообщений зафиксировано в социальных сетях — с 6 по 20 января их было 305. Вместе с этим Минниханов рассказал, что жители Агрыза с конца прошлого года жалуются на перебои с отоплением и горячей водой. Так, он напомнил о ситуации в Азнакаево, когда 18 января там произошла авария в центральной котельной и без тепла остались 186 многоквартирных домов (19,7 тысячи человек).

— Понятно, что аварийные ситуации устранили, но тем не менее это сигнал. Просто надо понимать, что такие вещи недопустимы, — сказал президент.

В связи с этим он поручил главам администрации, Минстрою, а также поставщикам тепловой энергии усилить контроль за состоянием объектов генерации теплоснабжения. Также Минниханов призвал обеспечить своевременный ремонт и обслуживание таких объектов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, 7 января в Казани отключилась котельная по улице Товарищеской, 21. Без отопления оставались 28 многоквартирных домов, одна школа и детский сад. Причина — прорыв трубопровода в здании по ул. Достоевского, 80. Режим отопления восстановили вечером того же дня.



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Максим Кокунин