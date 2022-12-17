В Минцифры рассказали о массовых кражах аккаунтов в Telegram

Минцифры России сообщает о том, что пользователи Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи аккаунтов. В частности, пользователи получают сообщение от «службы поддержки», в котором говорится о попытке входа в их аккаунт с незнакомого устройства.

Для того чтобы «защитить» свой профиль, пользователю предлагается перейти на указанный сайт, на котором нужно ввести свои логин и пароль. Разумеется, перенаправление ведет на фишинговую страницу, которая отправляет данные злоумышленникам.

Фото: pxhere.com

В Минцифры также рассказали о другой схеме кражи аккаунтов: пользователю приходит сообщение от кого-то из списка контактов с информацией о подаренной премиум-подписке. Для ее активации нужно ввести специальный код, который приходит отдельным уведомлением. После этого код попадает к злоумышленникам, которые по нему могут получить доступ к аккаунту. Далее с украденного аккаунта аналогичные сообщения рассылаются другим контактам.

— При угоне аккаунта непонятно, скачивается ли при этом вся переписка и какие еще действия происходят. Чтобы обезопасить себя от кражи аккаунта, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам, — рекомендует Минцифры.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров