«КОС-Синтез» обыграл «Динамо-СШОР» в матче 10-го тура

Фото: пресс-служба "КОС-Синтез"

«КОС-Синтез» провел в Астрахани второй матч 10-го тура против «Динамо-СШОР». Счет игры 10-6 (1-4, 3-4, 1-0, 0-2), сообщает пресс-служба команды.

Мячи за казанцев забросили: Комаров (3), Деревянкин (2), Лазарев (1), Одинцов (1), Зиннуров (1), Махиянов (1), Пронин (1).

Счет в игре открыл «КОС-Синтез», и уже к середине первого тайма они вели 3 мяча (4-1). Дубль за казанцев исполнил Никита Деревянкин. Во втором тайме «Динамо-СШОР» попытался выйти вперед, но заводчане оказались сильнее — они провели 4 гола в ворота астраханцев. Так, счет по итогу первой половины игры составил 8-4.

Третий период для «КОС-Синтеза» был не самым удачным — ни одного заброшенного мяча, но один пропущенный. Однако в начале завершающего тайма мяч забросил Даниил Пронин, а за 2 минуты до конца пенальти еще один гол реализовал Богдан Комаров. Игра завершилась со счетом 10-6 в пользу казанцев.

Таким образом «КОС-Синтез» укрепил свои позиции на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Матчи 11-го тура команда проведет в столице Татарстана — 27 и 28 января они сыграют «МК СШОР Восток-2».

Фото: sintez-kazan.ru

Напомним, вчера казанский «КОС-Синтез» обыграл астраханский «Динамо-СШОР» со счетом 6:14 (1:3, 4:5, 1:2, 0:4). Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Лазарев (3), Пронин (2), Одинцов (2), Лисунов (2), Деревянкин (2), Зиннуров (1), Сучков (1).

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Максим Кокунин