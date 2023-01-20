Нидерланды вслед за США отправят Украине ЗРК Patriot

Нидерланды предоставят Украине две пусковые установки комплексов противовоздушной обороны ЗРК Patriot и ракеты для них. Об этом пишет ТАСС со ссылкой Минобороны страны.

Отмечается, что власти Нидерландов окажут помощь в подготовке украинских военнослужащих по применению данных комплексов. Поставки будут осуществляться совместно с США и Германией.

Фото: commons.wikimedia.org

ЗРК Patriot — это американский зенитный ракетный комплекс, который состоит на вооружении армии США и его союзников. Его начали производить в 1980 году. На вооружении американской армии он находится с 1984 года.

Напомним, в декабре администрация США объявила о включении в новый пакет военной помощи Украины комплексов противовоздушной обороны Patriot. Долгое время в Белом доме не решались передавать этот комплекс Украине.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что Patriot — старая система, которая работает не так, как российская С-300, и против них найдется «противоядие». Он отметил, что российские войска «пощелкают» эти комплексы ПВО.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов