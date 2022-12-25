Владимир Путин заявил, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Украине

Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot, если США поставят их на Украину, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу зарубину в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».



— Конечно пощелкаем, 100%! — заявил он.

В четверг Владимир Путин отметил, что Patriot — старая система, которая работает не так, как российская С-300, и против них найдется «противоядие».

О том, что США включат в новый пакет военной помощи Украины комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, на этой неделе сообщила администрация Белого дома. В документе сказано, что украинских военных будут обучать управлению этой батареей «в третьей стране». Как полагают в США, это «займет некоторое время».



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Маргарита Головатенко