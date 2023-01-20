Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели гречка, пшеничная мука и колбаса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 9 по 16 января подешевели некоторые основные продукты питания — вареная и полукопченая колбаса, пшеничная мука, гречка. Без изменений осталась средняя цена баранины — 574,25 руб./кг.

Заметнее всего за неделю в республике подешевела гречка. Средняя цена снизилась на 2,48%, до 72,97 рубля за килограмм.

Согласно данным Татарстанстата, стоимость продуктов с 9 по 16 января в республике снизилась следующим образом:

пшеничная мука — на 2,09%, до 40,68 руб./кг,

питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности — на 1,36%, до 85,93 руб./л,

вареная колбаса — на 1,16%, до 394,99 руб./кг,

полукопченая колбаса — на 1%, до 498,42 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в Татарстане подешевели говядина, свинина, куриные яйца, сахар-песок, печенье и соль. Кроме того, снизились средние цены на сливочное масло, творог, сухие молочные смеси для детского питания, твердые, полутвердые и мягкие сыры, а также хлеб, булочные и макаронные изделия из пшеничной муки различных сортов.

В то же время с 9 по 16 января в Татарстане выросли средние цены на большую часть овощей, входящих в «борщевой набор» — на морковь (+7,48%), репчатый лук (+5,15%), картофель (4,48%) и свежую белокочанную капусту (+4,18%). Подешевела столовая свекла — на 0,08%.



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Татьяна Демина