В Татарстане за неделю выросли цены на часть овощей «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

За неделю в Татарстане выросли цены на большую часть овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Подорожали картофель, свежая белокочанная капуста, репчатый лук и морковь, подешевела — столовая свекла.

Согласно подсчетам Татарстанстата, заметнее всего с 9 по 16 января в республике выросла средняя цена одного килограмма моркови — на 7,48%. Она достигла 29,43 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Репчатый лук за неделю подорожал на 5,15%, до 32,24 рубля за один килограмм. На 4,48%, до 29,08 руб./кг, выросла в Татарстане средняя цена картофеля. Капуста стала дороже на 4,18% — на 16 января ценник достигал 19,91 руб./кг.

Столовая свекла в республике за неделю подешевела на 0,08%. Средняя цена на 16 января составляла 29,82 рубля за килограмм.

Напомним, в начале января в Татарстане выросли средние цены на картофель (+0,3%), свежую белокочанную капусту (+1,9%), репчатый лук (+1,52%) и столовую свеклу (+2,8%). Морковь за этот период подешевела на 2,84%.



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Татьяна Демина