В Казани завершается реконструкция мемориального комплекса возле парка Горького

Фото: Максим Кокунин

В Казани завершаются работы по реконструкции мемориального комплекса на площади перед парком культуры и отдыха имени Горького. Рабочие уже заменили ступени и плитку у основания памятника.

Мемориальный комплекс включает в себя Вечный огонь, памятник Неизвестному Солдату и металлическую стелу — монумент «Павшим за Советскую власть» высотой 30 метров.

Фото: Максим Кокунин

Рабочие также обновили надписи заменив старые металлические буквы и нанеся новые слои краски.

Фото: Максим Кокунин

Напомним, работы по реконструкции данного комплекса стартовали в начале июня. Тогда рабочие полностью разобрали гранитные лестницы и фасады, а также сняли таблички.

Фото: Максим Кокунин

Также в январе этого года в Советском районе Казани демонтировали мемориальный комплекс из-за строительства, которое ведется рядом с ним. Элементы зоны, чтобы их не повредили, отправили на временное хранение в Татвоенкомат. Мемориальный комплекс обещали восстановить в 2024 году.



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Максим Кокунин