Новый посол США Линн Трейси прибудет в Россию в конце января

Фото: ru.wikipedia.org - здание посольства США в Москве

Новый посоле США Линн Трейси прибудет в Москву в конце января текущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.



Уточняется, что до этого времени обязанности временной поверенной в делах США в России исполняет Элизабет Руд.



Напомним, Сенат Конгресса США полного состава утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России в конце декабря. Трейси получила достаточное для утверждения число голосов. Еще ранее, в сентябре, президент США Джо Байден выдвинул ее кандидатуру на должность главы американского диппредставительства в России:

— Она является лауреатом премии Госдепартамента за выдающиеся заслуги, премии госсекретаря за героизм и президентской премии за заслуги перед президентом. Она знает русский язык, — говорится в ее характеристике.

Трейси уже работала в России несколько раз, в том числе с 1987 по 1990 год в посольстве, но не в статусе дипломата. Далее в 2014—2017 годах в качестве заместителя посла.

Фото: wikipedia.org/U.S. Department of State

В марте глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщал, что Соединенные Штаты хотели бы сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией и оставить открытыми линии для коммуникации. Однако в начале сентября посол США в России Джон Салливан завершил свою работу на данном посту и покинул Москву. Он проработал на этой должности почти 3 года.

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Максим Кокунин