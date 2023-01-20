В Белгородской области ФСБ пресекла контрабанду военной продукции с Украины на 50 млн рублей

В Белгородской области сотрудники ФСБ пресекли контрабанду военной продукции с Украины на 50 млн рублей. К поставкам оказался причастен местный предприниматель из Шебекинского района, сообщает RT.

Уточняется, что контрабанду перемещали из другой страны под видом товара, предназначенного для сохранности скоропортящихся продуктов в заведениях общепита.

На бизнесмена завели сразу несколько уголовных дел. Сейчас ему грозит до десяти лет лишения свободы.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце декабря сотрудники ФСБ уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины.

— Федеральной службой безопасности в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к теракту» пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР, — отметили в ФСБ.

По данным спецслужб, после совершения преступления боевики планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

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Максим Кокунин