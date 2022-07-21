«Чтобы скрыть свои нарушения — валят на Габбазова»: в суде Казани допросили экс-начальника ОП «Горки»

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова (Габбазов с адвокатом)

Дело бывшего начальника казанского отдела полиции «Горки» Рафаэля Габбазова дошло до допроса подсудимых. Сегодня в Приволжском райсуде Казани обвиняемый в превышениях должностных полномочий, покушении на взятку в 1 млн рублей и помехах бизнесу полковник открестился от признания вины в протоколе 2018 года, передает журналист «Реального времени».



Перед финальными допросами на заседании по инициативе стороны защиты были исследованы аудиозаписи бесед между потерпевшим владельцем кафе и полковником Габбазовым. На одной из них прозвучало, что владелец кафе «Восточная кухня» Абдурахманжон Каримжанов предлагает полицейскому вознаграждение в 1 млн рублей. Напомним, у бизнесмена в деле статус потерпевшего, Габбазову инкриминируют покушение на взятку, а экс-директору «Татрыбхоза» Хайдару Гарифуллину — посредничество в этом.

Весь букет обвинений полковника состоит из пяти эпизодов:

покушение на получение взятки «за спокойную работу кафе» в 1 млн рублей через посредника;

превышение полномочий при проведении обыска с изъятием всей бухгалтерии и алкоголя по делу о краже цепочки и привлечением кафе к административной ответственности;

воспрепятствование предпринимательской деятельности кафе «Восточная кухня» (ООО «Березка» Абдурахманжона Каримжанова) с проведением ежедневных проверок;

превышение полномочий с дачей незаконных указаний о звонках в «112» и объявлении в розыск авто Каримжанова;

превышение полномочий с задержанием в 2017 году 17-летнего внука Каримжанова

Сегодня на допросе Габбазов заявил: первый протокол допроса в качестве обвиняемого с признанием он подписал, не читая, в день избрания меры пресечения в апреле 2018 года. С его слов, на тот момент сотрудники СК уже направили в суд ходатайство о его заключении под стражу, но обещал, что в случае признания будет просить о домашнем аресте. Сейчас от тех показаний полковник отказывается.



— Я тогда был готов на все, чтобы вернуться домой и как-то морально и материально поддерживать свою семью и готовиться к своей защите. Я решил пойти на те требования и условия, которые мне продиктовал следователь, — сообщил суду полковник в отставке, отметив, что в случае реального ареста он потерял бы все выплаты по службе, а при домашнем аресте они сохранялись.

По мнению Рафаэля Габбазова, при возбуждении дела о краже цепочки в кафе и обыске в этом заведении его подчиненные действовали в рамках своих полномочий и без его указаний. При изъятии спиртного в заведении, подсудимый настаивает, что с места забрали не весь алкоголь, а лишь часть продукции — поскольку усмотрели признаки контрафакта. И позже признаки подтвердили в Госалкогольинспекции РТ. Заметим, в деле фигурирует опись на 1 160 бутылок с лишним.

Касательно самого жесткого обвинения, во взятке, Габбазов дал понять — судить нужно не его: «Сегодня была прослушана аудиозапись, где он (Каримжанов) мне предлагает взятку и намекает о каких-то услугах и помощи. На каждой записанной встрече есть намек на взятку, а в одном случае он конкретно говорит: «Я вам дам миллион рублей, только верните мне алкогольную продукцию». И следователь закрыл на это глаза. Диски из дела пропали. При ознакомлении с материалами были, а как дело в суд зашло — их нет...»

Действия по задержанию Каримжанова-младшего для установления его личности Рафаэль Габбазов считает полностью законными. С его слов, он ехал мимо кафе и увидел ночью в дверях подростка, попытался выяснить личность — мальчик его оттолкнул, а владелец заведения сначала заявил — парня не знает, потом назвал его работником кафе и лишь затем признался — это внук.

«Родители подростка в Узбекистане, он здесь один, Каримжанов опекунство не оформляет, все законы игнорирует и таскает мальчика каждую ночь в кафе, где совершаются преступления, пьют спиртное и курят кальяны. Есть запись, где этот мальчик разносит кальяны! И что мы имеем? Несовершеннолетний сбежал от Каримжанова. Его нашли в Краснодарском крае — задержанным за хранение и употребление наркотиков», — напомнил полковник суду про розыск этого потерпевшего на старте процесса.

На заседании суда Габбазов напомнил о пяти отказах в возбуждении дела на него, вынесенных Приволжским отделом Следкома по РТ до того как материалы попали в центральный аппарат регионального управления ведомства. А еще обвинил ряд бывших подчиненных в даче ложных показаний — из личной неприязни и желания выгородить себя, а не отвечать за собственные нарушения. Так, он обратил внимание суда на протокол допроса отца потерпевшего подростка — без даты и подписи отца, который в тот момент находился на территории Таджикистана. «Это явная фальсификация со стороны моих бывших подчиненных сотрудников... Вот такое за моей спиной творилось. А придя в Следственный комитет, они дружно, чтобы скрыть свои нарушения, валят все на Габбазова», — заявил подсудимый.

В данный момент допрос продолжается.

Свою версию отношений с начальником отдела полиции и его подчиненными бизнесмен Каримжанов рассказывал еще на старте судебного процесса.

Ирина Плотникова