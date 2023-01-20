В Казани вдвое возросло количество незаконно установленных шлагбаумов во дворах

Фото: скриншот

В Казани вдвое возросло количество незаконно установленных шлагбаумов и бетонных блоков во дворах — за 2022 год зафиксировано 52 нарушения . О причинах их установки и последствиях за правонарушение сообщает «ГТРК Татарстан».

Чаще всего жители устанавливали шлагбаумы самостоятельно, так как им мешали чужие припаркованные машины во дворах. Такое решение они принимали на общих домовых собраниях.

— Все это делает председатель, все документы, все как положено делается. Когда дом строился, предполагалось, что дом будет закрыт. И с этой стороны, и со стороны частного сектора, — объяснила жительница одного из таких домов Жанна Гилязова.

Фото: скриншот

Чтобы установка шлагбаума не повлекла за собой административной ответственности, необходимо соблюдать некоторые правила. Шлагбаум не должен мешать свободному проходу людей, проезду машин экстренных служб. Должна быть и система связи для гостей двора.

— По правилам благоустройства города Казани не допускается самовольно перекрывать внутриквартальные проезды и тротуары. За этим мы внимательно следим, при неустранении нарушений добровольно мы подаем иски в суд. За прошлый год было принято 7 решений о сносе, — отметил начальник управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев.

Кроме того, власти Казани регулярно предписывают демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. Сегодня вышло постановление, согласно которому сносу подлежат 14 объектов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева