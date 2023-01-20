В Казани вдвое возросло количество незаконно установленных шлагбаумов во дворах
В Казани вдвое возросло количество незаконно установленных шлагбаумов и бетонных блоков во дворах — за 2022 год зафиксировано 52 нарушения . О причинах их установки и последствиях за правонарушение сообщает «ГТРК Татарстан».
Чаще всего жители устанавливали шлагбаумы самостоятельно, так как им мешали чужие припаркованные машины во дворах. Такое решение они принимали на общих домовых собраниях.
— Все это делает председатель, все документы, все как положено делается. Когда дом строился, предполагалось, что дом будет закрыт. И с этой стороны, и со стороны частного сектора, — объяснила жительница одного из таких домов Жанна Гилязова.
Чтобы установка шлагбаума не повлекла за собой административной ответственности, необходимо соблюдать некоторые правила. Шлагбаум не должен мешать свободному проходу людей, проезду машин экстренных служб. Должна быть и система связи для гостей двора.
— По правилам благоустройства города Казани не допускается самовольно перекрывать внутриквартальные проезды и тротуары. За этим мы внимательно следим, при неустранении нарушений добровольно мы подаем иски в суд. За прошлый год было принято 7 решений о сносе, — отметил начальник управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев.
Кроме того, власти Казани регулярно предписывают демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. Сегодня вышло постановление, согласно которому сносу подлежат 14 объектов.
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