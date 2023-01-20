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В Казани жалованье менеджера по продажам может составлять 155 тысяч рублей

05:28, 20.01.2023 1
В Казани жалованье менеджера по продажам может составлять 155 тысяч рублей
Фото: pxhere.com

Доход казанцев, которые работают менеджерами по продажам, составляет 155 тысяч рублей. Средняя зарплата специалиста такого профиля по городу составляет 92 тысячи рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В Казани сотрудник, у которого имеется среднее профессиональное образование, а также есть навыки ведения деловой переписки, переговоров и подготовки презентаций, может зарабатывать от 37 до 45 тысяч рублей.

Фото: pexels.com

Жалованье в размере от 45 до 60 тысяч рублей обещают тем сотрудникам, которые знают методы продаж, структуру, специфику и основных представителей рынка логистических услуг. Также кандидаты на такое жалованье должны уметь вести переговоры, обрабатывать возражения, продавать услуги B2B, а также работать в 1С, Excel и CRM-системах. Опыт работы сотрудника должен составлять полгода.

На зарплату в размере от 60 до 105 тысяч рублей могут рассчитывать те сотрудники, у которых имеется высшее образование, а также есть опыт работы в компаниях, которые предоставляют логистические услуги. Стаж работы кандидатов на подобное жалованье — от 2 лет.

Фото: pixabay.com

Самый большой размер заработной платы (от 105 до 155 тысяч рублей) могут получить те сотрудники, которые 3 года проработали менеджером по продажам. Также кандидаты на такой размер жалованья должны обладать знанием ВЭД и английского языка. Кроме этого, кандидат на такую зарплату должен уметь вести переговоры с первыми лицами компании и обладать опытом продаж услуг международной логистики, таможенного оформления и сертификации товаров.

Недавно сообщалось, что в Казани вакансия менеджера по b2b-продажам за январь стала самой высокооплачиваемой. Зарплата специалистов этой сферы — 112 тысяч рублей в месяц. В перечень задач работника входят работа с холодными звонками, консультация по тарифным планам и пользованию услуг и наращивание базы клиентов.

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Антон Гаврилов
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 янв
    Что то все про логистику, а те кто квартиры продаёт сколько зарабатывают?
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