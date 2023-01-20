В Казани жалованье менеджера по продажам может составлять 155 тысяч рублей

Доход казанцев, которые работают менеджерами по продажам, составляет 155 тысяч рублей. Средняя зарплата специалиста такого профиля по городу составляет 92 тысячи рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В Казани сотрудник, у которого имеется среднее профессиональное образование, а также есть навыки ведения деловой переписки, переговоров и подготовки презентаций, может зарабатывать от 37 до 45 тысяч рублей.

Фото: pexels.com

Жалованье в размере от 45 до 60 тысяч рублей обещают тем сотрудникам, которые знают методы продаж, структуру, специфику и основных представителей рынка логистических услуг. Также кандидаты на такое жалованье должны уметь вести переговоры, обрабатывать возражения, продавать услуги B2B, а также работать в 1С, Excel и CRM-системах. Опыт работы сотрудника должен составлять полгода.

На зарплату в размере от 60 до 105 тысяч рублей могут рассчитывать те сотрудники, у которых имеется высшее образование, а также есть опыт работы в компаниях, которые предоставляют логистические услуги. Стаж работы кандидатов на подобное жалованье — от 2 лет.

Фото: pixabay.com

Самый большой размер заработной платы (от 105 до 155 тысяч рублей) могут получить те сотрудники, которые 3 года проработали менеджером по продажам. Также кандидаты на такой размер жалованья должны обладать знанием ВЭД и английского языка. Кроме этого, кандидат на такую зарплату должен уметь вести переговоры с первыми лицами компании и обладать опытом продаж услуг международной логистики, таможенного оформления и сертификации товаров.

Недавно сообщалось, что в Казани вакансия менеджера по b2b-продажам за январь стала самой высокооплачиваемой. Зарплата специалистов этой сферы — 112 тысяч рублей в месяц. В перечень задач работника входят работа с холодными звонками, консультация по тарифным планам и пользованию услуг и наращивание базы клиентов.



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Антон Гаврилов