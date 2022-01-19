В Татарстане увольняются мировые судьи — проблеме уже три года

Фото: Максим Платонов (архив)

В институте мировых судей Татарстана третий год сохраняется высокая текучесть кадров. Об этом сегодня на итоговой коллегии Министерства юстиции Татарстана сообщил его руководитель Рустем Загидуллин.

Главная причина увольнений — низкая заработная плата, которая в среднем составляет около 30 тысяч рублей, и высокая нагрузка. За прошлый год мировыми судьями было рассмотрено более 633 тысяч дел.

Зампредседателя Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский на коллегии отметил, что за 9 месяцев 2021 год уволились 38% (260 человек) кадрового состава аппарата мировых судей в городах и районах республики. В одном из районов за год коллектив мирового суда обновился на 100%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Такая острая проблема сохраняется не первый год и в других регионах России.



В конце 2021-го в Татарстане назначили трех новых судей. Председателем Сабинского районного суда стал Дамир Раисович Сабиров, судьей Верховного суда Татарстана — Илдар Рафгатович Хаев, судьей Лаишевского районного суда — Руслан Фаилевич Альмиев.

Ангелина Панченко