«Википедия» впервые за 10 лет получила новый дизайн сайта

Интернет-энциклопедия «Википедия» впервые за 10 лет изменила дизайн своего сайта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт организации «Викимедия».

Сообщается, что новая версия энциклопедии включает в себя переработанное оглавление, упрощенный поиск и новые инструменты, с помощью которых пользователи смогут переключать язык статей.

По информации источника, теперь при использовании упрощенного поиска в режиме предпросмотра пользователи смогут ознакомиться с кратким описанием статьи и увидеть изображения, представленные в ней. Те пользователи, которые зарегистрированы в новой версии ресурса, также будут видеть шапку статьи, которая поможет легче изменить язык статьи либо добавить ее в избранное.

Фото: pexels.com

Разработчики также подчеркнули, что ни одна из функций «Википедии» не была удалена в ходе обновления.

Увидеть новый интерфейс сайта уже сейчас могут пользователи десктопной версии ресурса. Мобильная версия сайта пока по прежнему представлена в прежнем дизайне. Русский вариант «Википедии» еще также не получил изменений, однако посмотреть на измененную версию сайта можно на иностранном языке.

Фото: скриншот с сайта en.wikipedia.org

Напомним, в декабре 2022 года сообщалось, что в России в первом квартале 2023 года могут запустить портал «Знания», который станет аналогом «Википедии». В сентябре 2019 года стало известно, что правительство планирует выделить в 2019—2022 годах 1,9 миллиарда на создание аналога «Википедии». В конце ноября того же года зампред совбеза России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального интерактивного энциклопедического портала.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов