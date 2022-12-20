Российский аналог «Википедии» планируют запустить в начале 2023 года
В России аналог «Википедии» — портал «Знания» — планируют запустить в первом квартале 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минцифры страны Максута Шадаева.
— Наша главная задача — иметь свой собственный портал — портал «Знания», который базируется на основе актуализированных материалов Большой российской энциклопедии, — заявил он.
По данным главы Минцифры, на портале уже размещено больше 100 тысяч статей.
Напомним, официально о создании общенационального интерактивного энциклопедического портала в России объявили в 2019 году. Распоряжение подписал Дмитрий Медведев.
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