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Российский аналог «Википедии» планируют запустить в начале 2023 года

14:13, 20.12.2022
Российский аналог «Википедии» планируют запустить в начале 2023 года
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России аналог «Википедии» — портал «Знания» — планируют запустить в первом квартале 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минцифры страны Максута Шадаева.

— Наша главная задача — иметь свой собственный портал — портал «Знания», который базируется на основе актуализированных материалов Большой российской энциклопедии, — заявил он.

По данным главы Минцифры, на портале уже размещено больше 100 тысяч статей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, официально о создании общенационального интерактивного энциклопедического портала в России объявили в 2019 году. Распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

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Айрат Назипов
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