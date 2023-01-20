Жители Татарстана стали чаще использовать «умные устройства»

По итогам 2022 года в Татарстане выросло количество «умных устройств», которые жители республики ежедневно используют в своих нуждах. Об этом говорится в результатах исследования «МегаФона».

В ходе исследований специалисты выяснили, что особым спросом у татарстанцев пользуются системы и модули для безопасности дома. Аналитики отметили, что горожане стали чаще устанавливать сим-карты в автомобильных GSM-сигнализациях, котлах отопления, смарт-розетках, на воротах и шлагбаумах.

Помимо этого, исследование показало, что татарстанцы управляют приборами с помощью мобильных приложений или СМС-команд.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По словам директора «МегаФона» в Татарстане Дмитрия Кузнецова, жители республики с каждым годом «стремятся повысить уровень комфорта в квартирах и обеспечить безопасность автомобилей, загородных домов».

— Трафик для управления «умными» устройствами через интернет в минувшем году вырос в 2 раза. Тренд на их использование быстрее всего набирает популярность в крупных городах республики — Казани и Набережных Челнах, — отметил он.

Напомним, в конце января 2022 года специалисты «МегаФона» проанализировали российский рынок носимых устройств по итогам 2021 года. Смарт-часы заняли 58% рынка, впервые опередив фитнес-трекеры. За год доля умных браслетов снизилась с 61% до 42%.

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Антон Гаврилов