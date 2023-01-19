За сутки в России подтвердились 5 914 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 914 человек, госпитализированы 837 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 876 336 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 19 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 154 пациентов. Всего вылечившихся — 21 293 221 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 40 россиян. Всего от инфекции скончались 394 569 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко