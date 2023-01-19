Главное о коронавирусе на 19 января: будущее COVID-19, в Татарстане снизился уровень смертности

Фото: Максим Платонов

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 69 человек. Всего на 19 января в республике зарегистрировано 194 418 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 191 828 человек, за минувшие сутки — 59. Всего скончались 2 009 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 20 человек.



Показатель общей смертности от COVID-19 в Татарстане приблизился к допандемийным показателям. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков в ходе выступления на заседании коллегии ведомства. Он подчеркнул, что по итогам 2022 года уровень смертности в регионе снизился на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составляет 11,5 случая на тысячу населения. При этом COVID-19 в структуре причин смертности переместился со второго места на шестое. Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал значительное снижение данного показателя «главным достижением прошлого года». Он также призвал усилить профилактическую работу в РТ и активизировать популяризацию ЗОЖ в СМИ. По словам депутата Госдумы от Татарстана и заслуженного врача республики Айрата Фаррахова, «тот провал, который был из-за коронавируса, полностью восстановился».

Фото: realnoevremya.ru

По данным на 18 января, в Татарстане коронавирус был выявлен у 65 человек. Всего в республике было зарегистрировано 194 349 случаев COVID-19. Кроме того, 60 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 191 769 выздоровевших пациентов). Число летальных исходов достигло уровня в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек.

По состоянию на 19 января в Татарстане проведено 8 315 092 лабораторных исследования на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 7 162 исследования. За последние 7 дней охват тестированием в показателях на 100 тысяч населения составляет 173,9.

Вакцина от COVID-19 «Конвасэл» эффективна против «кракена»

За последние сутки в России выявили 5 914 случаев коронавируса, выздоровели 5 154 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 876 336, а выздоровевших — до 21 293 221. Госпитализировали за сутки 837 человек. Умерли за сутки 40 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 394 569 человек.



Вакцина от COVID-19 «Конвасэл» будет в том числе эффективна в борьбе против нового штамма коронавируса «кракен». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства. Там также сообщили, что лекарство уже продемонстрировало свою эффективность на примере противодействия двум первым вариантам штамма «омикрон».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в ходе беседы с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал будущее COVID-19. По словам специалиста, завершение пандемии может происходить по двум сценариям. Согласно первому варианту развития событий, вирус найдет себе нового хозяина и в итоге устанет обычным сезонным заболеванием, как грипп или ОРВИ. Второй сценарий кульминации вируса — COVID-19 станет быстро заменять свои конструкции. Специалист пояснил, что это произойдет в том случае, если мутации штаммов будут так же быстро происходить и опередят уже сформированный коллективный иммунитет.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заразился COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 667 918 207 раз, 6 729 790 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (101 858 338). На второй строчке — Индия (44 682 729), на третьей — Франция (39 671 999), на четвертой — Германия (37 649 808), на пятой — Бразилия (36 677 844).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 102 286). За ними следуют Бразилия (695 615), Индия (530 728), Россия (386 588, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 605).



За время пандемии было сделано 13 239 580 766 инъекций вакцины против коронавируса.

Правительство Японии планирует с 1 апреля изменить юридический статус COVID-19. По информации ежедневной японской газеты Sankei, вирус намерены перевести в категорию сезонного гриппа. Помимо этого, в СМИ сообщили, что японское правительство также собирается поэтапно сократить дотации больницам, в которые госпитализируют граждан, заболевших коронавирусом.

С 30 января Гонконг отменит карантин для заболевших коронавирусом. Глава специального административного района КНР Джон Ли подчеркнул, что граждане, которые заболели COVID-19, больше не будут обязаны передавать личную информацию с помощью онлайн-платформы гонконгского центра здравоохранения. По его словам, подобные послабления связаны с высоким иммунитетом населения, который сформировался благодаря прививочной кампании.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Через год иммунитет граждан, которые ранее переболели COVID-19, станет более высоким, в отличие от той категории лиц, которые не перенесли вирус и не вакцинировались. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В своих заявлениях специалисты ссылались на ряд экспериментов, результаты которых приведены в журнале The Lancet Infectious Diseas. Чтобы прийти к такому выводу, ученые провели 26 исследований. В результате выяснилось, что по прошествии 12 месяцев, после того как у человека появляется гибридный иммунитет (так называют иммунитет, который появился вследствие инфицирования), вероятность серьезного заболевания снижается на 95%.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заразился COVID-19. Согласно сообщению регулятора, тест председателя оказался положительным. При этом в ФРС отметили, что ранее Пауэлл вакцинировался. По информации источника, сейчас председатель выполняет свои обязанности удаленно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

32 страны мира ввели ограничения в связи со вспышкой COVID-19. По информации Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), к ограничениям на въезд туристов из КНР в основном прибегли страны Европы и Азии. Также в организации не исключили, что подобная ситуация может стать причиной замедления восстановления международного туризма, который пострадал из-за пандемии коронавируса.

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Антон Гаврилов