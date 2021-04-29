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В Казани начался суд над преподавателем физкультуры КФУ, обвиняемом в получении взяток

22:56, 29.04.2021 2
В Казани начался суд над преподавателем физкультуры КФУ, обвиняемом в получении взяток
Фото: realnoevremya.ru

Вахитовский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении преподавателем общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта КФУ. Мужчина обвиняется в трех эпизодах по ч. 3 ст. 290 УК РФ и трех эпизодах по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия преподаватель брал со студентов, у которых имелись пропуски занятий по физкультуре, деньги за проставление зачетов, не проверяя у них знания и практические навыки, сообщает пресс-служба Вахитовского райсуда Казани. Так он «получал взятки в виде денежных средств на общую сумму 45 тыс. рублей».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также преподавателю предъявлено обвинение в похищении 70 тыс. рублей у двух студентов университета под предлогом оказания помощь в их поступлении в магистратуру в Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Отмечается, что не мог повлиять на решение этого вопроса, так как у него отсутствовали соответствующие полномочия.

В 2017 году в Набережночелнинском институте КФУ задержали преподавателя с поличным при получении взятки. С группы студентов ему удалось собрать 32 тыс. рублей.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 30 апр
    А сколько же тогда преподы сопромата и матана имеют, если даже какой-то физрук такие деньги гребет?
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    Анонимно 30 апр
    1. это не такие уж и большие деньги
    2. думаю, что по другим предметам побольше берут
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