Гидрометцентр Татарстана: температурный фон близок к средним многолетним значениям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане температурный фон близок к средним многолетним значениям. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Татарстан по-прежнему находится под воздействием западной периферии антициклона. Из районов Нижней Волги и западной части Казахстана в республику продолжает поступать «относительно холодный воздух», рассказали эксперты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и умеренный южный, юго-восточный ветер. Существенных осадков не прогнозируется. Днем температуры воздуха составят от -6 до -11 градусов.



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Татьяна Демина