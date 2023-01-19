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Гидрометцентр Татарстана: температурный фон близок к средним многолетним значениям

09:34, 19.01.2023
Гидрометцентр Татарстана: температурный фон близок к средним многолетним значениям
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане температурный фон близок к средним многолетним значениям. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Татарстан по-прежнему находится под воздействием западной периферии антициклона. Из районов Нижней Волги и западной части Казахстана в республику продолжает поступать «относительно холодный воздух», рассказали эксперты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и умеренный южный, юго-восточный ветер. Существенных осадков не прогнозируется. Днем температуры воздуха составят от -6 до -11 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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