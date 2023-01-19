Сегодня в Татарстане ожидается до -11 градусов
В четверг, 19 января, в Татарстане ожидается переменная облачность и умеренный южный, юго-восточный ветер. Существенных осадков не прогнозируется.
Днем температуры воздуха составят от -6 до -11 градусов, сообщили в Гидрометцентре Татарстана. В Казани ожидается от -7 до -9°С.
В конце недели в Татарстане потеплеет. По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, днем температура воздуха повысится до -2 градусов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым