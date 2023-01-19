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Сегодня в Татарстане ожидается до -11 градусов

06:30, 19.01.2023
Сегодня в Татарстане ожидается до -11 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 19 января, в Татарстане ожидается переменная облачность и умеренный южный, юго-восточный ветер. Существенных осадков не прогнозируется.

Днем температуры воздуха составят от -6 до -11 градусов, сообщили в Гидрометцентре Татарстана. В Казани ожидается от -7 до -9°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце недели в Татарстане потеплеет. По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, днем температура воздуха повысится до -2 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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