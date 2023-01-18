В Госдуме опровергли информацию о закрытии YouTube

В Государственной думе опровергли сообщения о закрытии YouTube. Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов заявил, что он не поддерживает закрытие видеохостинга, и этот вопрос в Думе не обсуждается.



— В Госдуме, насколько я знаю, в нашем комитете вопрос закрытия YouTube не обсуждается. И не планируется обсуждаться на данном этапе... Мне бы не хотелось, чтобы вся площадка исчезла, я против закрытия YouTube, скажем прямо. Позиция Минцифры, насколько я знаю, тоже против, — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Тем не менее Попов подчеркнул, что многие ролики на видеосервисе действительно нарушают российское законодательство.

— Однако мы не должны принимать решения, которые способны ухудшить или понизить качество жизни населения, — заявил депутат.

Он добавил, что для многих граждан YouTube — «это источник дохода, для многих это рекламная площадка, для многих это образовательная площадка». Ко всему прочему, Попов сообщил, что сейчас Россия не имеет альтернативной высокотехнологичной площадки, которая могла бы полноценно заменить YouTube.

— Однако же понятно, что выносится судебное решение, понятно, что корпорация Google (которая владеет YouTube, — прим. ред.) не платит штрафы и когда-то что-то с этим придется делать, — заключил он.

Фото: fas.gov.ru

Накануне бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал в скором времени закрытие видеохостинга YouTube. Его комментарий опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». Также глава ЧВК назвал этот видеохостинг «информационной чумой» и отметил, что чуть меньше половины роликов на сервисе направлено против России. Кроме того, он отрицательно высказался в отношении тех, кто против идеи закрыть YouTube в России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова