На водных объектах Татарстана в 2022 году погибли 86 человек

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане на водных объектах погибли 86 человек, девять из них — дети, об этом стало известно на заседании коллегий ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ.



Количество погибших уменьшилось на восемь человек в сравнении с 2021 годом, однако количество погибших детей осталось таким же.

Начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин обратил внимание, что ситуация с гибелью людей на водных объектах в большей степени зависит от характера погоды — лето было жарким.

В связи с этим важно наличие в регионе оборудованных пляжей. Сейчас в Татарстане официально зарегистрированы 50 пляжей, в 2023 году планируется открыть еще 16. На заседании привели в пример Башкирию и отметили, что в этом вопросе Татарстану следует изучить опыт коллег — в соседней республике количество официально зарегистрированных пляжей достигает 126.

Ежегодно весной и осенью в местах массового выхода рыбаков на лед выставляют десять круглосуточных временных спасательных постов силами ГИМС и спасателей. Только за весну и осень 2022 года их силами спасли десять человек, в том числе одного ребенка.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Силами поисково-спасательной службы провели более 1,8 тыс. поисково-спасательных операций, спасли более 886 человек.

В 2022 году в Татарстане произошло 4,9 тыс. пожаров, что на 18% меньше чем в 2021-м (чуть более 6 тыс.). Разница составляет около 1,1 тыс. пожаров. На пожарах в республике погибло на 28% меньше человек, чем в 2021 году, — число жертв сократилось на 50 человек.

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Маргарита Головатенко