Ученые КФУ разработают методы для прогнозирования опасных метеоявлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ученые кафедры радиоастрономии института физики Казанского федерального университета (КФУ) первыми в России подробно изучат новый подход к мониторингу опасных мезомасштабных явлений. В частности, специалисты уделят внимание закономерностям этого подхода. Предполагается, что ученые будут проводить мониторинг конвективных процессов в атмосфере с помощью приемников спутниковых навигационных систем. Об этом говорится на сайте КФУ.

Отмечается, что исследования будут проводиться в рамках проекта «Мониторинг конвективных процессов сигналами приемников спутниковых навигационных систем». Данную инициативу Российский научный фонд поддержал грантом в размере 1,5 миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам руководителя проекта, профессора кафедры радиоастрономии Ольги Хуторовой, изменения климата связаны с конвективными процессами в атмосфере и их очень трудно спрогнозировать.

— Из-за изменения климата возрастает количество ураганов, сильных ливней, гроз и других опасных атмосферных явлений, — отметила она.



Также специалист пояснила, что разрабатываемые методы помогут прогнозировать метеорологические явления.



Недавно директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин дал прогноз, что в ближайшее десятилетие экстремальных погодных явлений на Земле станет больше. Эксперт рассказал, что у каждого федерального округа России есть определенные опасные явления, частота которых с каждым годом увеличивается. Например, для Центрального ФО, куда входит Москва, не исключены волны жаркой погоды.

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Антон Гаврилов