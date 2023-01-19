Менделевский «Химзавод им. Л.Я. Карпова» увеличил капитал «Бондюжского карьера» на 12,1 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», совет директоров АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» из Менделеевска принял решение увеличить капитал «Бондюжского карьера» до 12,1 млн рублей.

ООО «Бондюжский карьер» было основано всего полгода назад — 6 июля 2022 года. Менделеевская организация занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Уставный капитал предприятия, по данным из открытых источников, составлял всего 10 тысяч рублей. Его гендиректором значится Сергей Загайнов, который ранее, вероятнее всего, имел связи с пермским АО «Галополимер».

А вот основным владельцем «Бондюжского карьера» является АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова». За 2021 год предприятие отчиталось о чистом убытке в 40,2 миллиона рублей. При этом выручка от продажи составила 830,4 миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Напомним, что это уже не первый вклад старейшего химпредприятия России. В декабре «Реальное время» писало, что совет директоров компании принял решение войти в уставный капитал в бизнес Тимура Метшина — ООО «Менделеевский химический завод». Как и в этом случае, «уставник» последнего составлял всего 10 тысяч рублей, а с приходом химзавода он увеличился до 281 миллиона рублей.

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Айрат Назипов