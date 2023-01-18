Нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, германская Wintershall Dea собирается покинуть Россию, об этом говорится в сообщении компании. Предприятие намерено покинуть Россию в установленном порядке, соблюдая все применимые юридические обязательства.

— Wintershall Dea деконсолидирует российский сегмент из финансовой отчетности и отразит разовые неденежные расходы в размере €5,3 млрд в четвертом квартале, связанные с деконсолидацией, а также другие связанные с Россией обесценения, — заявили в компании.

Wintershall Dea пришла к выводу, что она больше не соответствует установленным МСФО критериям контроля или значительного влияния на российские совместные предприятия, сказано в сообщении. Таким образом, в четвертом квартале Wintershall Dea деконсолидировала все свои российские доли участия.

— Wintershall Dea прекратит свою деятельность в России. Продолжать работу в России нецелесообразно. <...>. В последние месяцы введены ограничения действиями западных компаний в стране и вмешательством извне в деятельность нашего совместного предприятия сделало невозможным деятельность Wintershall Dea в России, — заявил генеральный директор Марио Мерен.

Еще в феврале 2021 года Wintershall Dea заявила, что больше не будет инвестировать в строительство газопровода «Северный поток — 2». В общей сложности она вложила в проект 730 млн евро. Компания закончила финансирование до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Также из соглашений по сотрудничеству с «Северным потоком — 2» вышла другая немецкая компания — Munich Re Syndicate.

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Илина Хакимова