«Криминальная эпидемия» в Татарстане — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

«Криминальная эпидемия» — такой термин стали употреблять сотрудники правоохранительных органов. Дело в том, что в Татарстане увеличились случаи мошенничества — люди готовы отдать последнее, чтобы спасти родственников, закрыть несуществующий кредит или просто обогатиться. Но, к сожалению, такие случаи чаще всего завершаются в отделе полиции, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Татарстанцы ежедневно лишаются крупных сумм денег, переводя их злоумышленникам. Либо передают им личные данные, и мошенники уже сами управляют денежными потоками потерпевших. За прошедшие сутки в отделы полиции обратились 13 потерпевших, потерявших в общей сложности порядка 17 млн рублей. — рассказывает старший инспектор МВД по РТ Иделия Шагова.

Так, Новый год в отделе полиции пришлось отмечать жительнице Елабуги, которая перевела мошенникам 1,5 млн рублей, чтобы закрыть «кредит» на ее имя. А в Чистополе мужчина решил заработать на инвестициях, нашел выгодное предложение и в течение трех месяцев переводил мошенникам деньги — 45-летний татарстанец перечислил 3,5 млн рублей, но вскоре связь с злоумышленниками прервалась. Мужчина написал заявление в полицию, но признался, что такие преступления раскрываются крайне сложно.

Отметим, что президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России рассмотреть вопрос о выплатах банками компенсаций клиентам за похищенные мошенниками средства, такое решение включено в перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.



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Илина Хакимова