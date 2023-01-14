Житель Чистополя потерял более 3 млн рублей, желая заработать на бирже

45-летний житель Чистопольского района Татарстана потерял более 3 млн рублей, попавшись на уловки мошенников, обещавших заработок на инвестициях, сообщают в МВД по Татарстану.



Рекламу о дополнительном заработке мужчина увидел в интернете. Он прошел по ссылке и вошел в группу, в которой участники инвестировали под руководством финансового аналитика на валютных биржах. Руководитель выкладывал информацию о перечислении денежных средств клиентов с огромным доходом. Прежде чем вложить свои деньги, мужчина изучил отзывы в группе.

Татарстанец решил попробовать и оставил сообщение. Ему пояснили, что его торговлю на валютных биржах будет курировать профессиональный аналитик, но для начала необходимо пройти обучение. Оно длилось семь дней, чистополец под руководством «куратора» начал проводить сделки на бирже, получая большие проценты.

Чтобы инвестировать, мужчина оформил в нескольких банках кредиты на 3,4 млн рублей. В течение двух месяцев он вкладывал их на биржу, проводя сделки. В сентябре он решил вывести часть денежных средств, но ему пояснили, что ему предоставлена бонусная квота, и бонусы необходимо отработать. Мужчина активнее стал проводить сделки, чтобы быстрее отработать бонусы и вывести деньги, но через какое-то время его уведомили, что его счет заблокирован в связи с обострением военно-политической обстановки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России рассмотреть вопрос о выплатах банками компенсаций клиентам за похищенные мошенниками средства, такое решение включено в перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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Маргарита Головатенко