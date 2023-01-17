Косачев заявил, что денонсация конвенций СЕ никак не повлияет на права и интересы россиян

Законопроект о денонсации международных соглашений Совета Европы, внесенный в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, сможет устранить коллизии в российском правовом поле, возникшие после выхода РФ из этой организации, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.



— При этом права и интересы граждан России, как уже неоднократно разъяснялось, надежно защищены еще более строгими нормами собственно российского законодательства, получившего опережающее по сравнению с конвенциями Совета Европы развитие за 26 лет членства России в этой организации, — подчеркнул сенатор.

Косачев напомнил, что Россия вышла из «закрытых», то есть открытых только для членов СЕ, конвенций данной организации еще 16 марта 2022 года — с момента решения о выходе из Совета Европы.



— Таких соглашений, включая устав и ЕКПЧ (Европейскую концепцию по правам человека), более 20. В этом смысле ничего нового не происходит, — резюмировал сенатор в беседе с ТАСС.

Отметим, что согласно инициативе президента России, всего предлагается денонсировать 21 документ. Среди них — Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года и Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года. Также будет прекращено действие нескольких протоколов.

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Илина Хакимова