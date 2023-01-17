ЦБ рассказал о неправомерных списаниях иностранных бумаг у российских депозитариев за рубежом

Банк России сообщил о случаях неправомерного списания ценных бумаг иностранных эмитентов со счетов российских депозитариев в иностранных организациях. Об этом сказано в письме, направленном в адрес участников финансового рынка, сообщает РБК.

В ЦБ считают, что списание ценных бумаг со счетов производится ввиду «недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан РФ».

В ответ на случаи неправомерного списания бумаг, Банк России до 31 декабря 2023 года будет воздерживаться от применения мер воздействия в отношении депозитариев, если количество иностранных ценных бумаг, учтенных ими на счетах депо, стало больше количества таких же бумаг, учтенных на счетах депозитария в иностранной организации.

Фото: cbr.ru

Подчеркнем, что в ЦБ не уточнили, с номинального счета какого российского депозитария списали бумаги, какая иностранная организация провела списание и был ли нанесен ущерб владельцам этих бумаг. Регулятор не уточнил, о каких бумагах идет речь.



Выданные в конце декабря 2022 года Clearstream и Euroclear разрешения на разблокировку активов Национального расчетного депозитария (НРД) не гарантируют возможности распоряжаться ими или получать выплаты по ним, сообщалось в материалах на сайте Центробанка. В ЦБ считают, что инвесторам необходимо дождаться уведомлений о результатах работы по разблокировке активов от своих брокеров или депозитариев.

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Илина Хакимова