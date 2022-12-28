ЦБ: разрешения разморозки активов не гарантируют возможности инвесторов ими распоряжаться

Выданные Clearstream и Euroclear разрешения на разблокировку активов Национального расчетного депозитария (НРД) не гарантируют возможности распоряжаться ими или получать выплаты по ним, сообщается в материалах на сайте Центробанка.



— Сжатые сроки, размытость формулировок в разрешениях и сложность процедуры разблокировки не дают уверенности, что западные регуляторы готовы обеспечить право российских инвесторов распоряжаться своим имуществом, — указывает регулятор.

В ЦБ считают, что инвесторам необходимо дождаться уведомлений о результатах работы по разблокировке активов от своих брокеров или депозитариев.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что Минфин хочет начать с западными странами диалог о взаимной разморозке активов. По его словам, все будет зависеть от желания западных стран вести диалог.



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Маргарита Головатенко