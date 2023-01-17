Президент России потребовал не вывозить весь урожай из страны за границу

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что нельзя допустить вывоза за границу всего урожая, так как страну нужно обеспечить стабильными резервами.

— Несмотря на все логистические ограничения и по фрахту там, по страховке, тем не менее это же влет пойдет. И уже идет. Поэтому нам резервы обязательно нужны, мы не знаем результаты работы сельского хозяйства на 2023 год, — подчеркнул глава государства.

Президент также попросил председателя правительства взять этот вопрос на контроль и обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере АПК.

Во время совещания Путин в целом положительно оценил динамику российской экономики. Он отметил, что ВВП страны в 2022 году снизился лишь на 2,5%, тогда как эксперты предрекали падение до 20%. Также президент поручил стимулировать занятость и рост реальных зарплат.

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Илина Хакимова