Врач рассказал, какой шоколад вреден для организма
Разный шоколад может приносить как вред, так и пользу организму. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, передает Daily Moscow.
По его словам, всяческие батончики наносят организму лишь вред. Дело в высоком содержании добавленных в состав сахаров, трансжиров, наполнителей, усилителей и консервантов.
Единственным полезным шоколадом является темный, с содержанием какао 70%. Эти данные указываются на этикетке.
Напомним, горький шоколад также поможет взбодриться после праздников. Также врачи предупреждали об опасности конфет с алкоголем.
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