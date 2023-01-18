Врач рассказал, какой шоколад вреден для организма

Разный шоколад может приносить как вред, так и пользу организму. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, передает Daily Moscow.

По его словам, всяческие батончики наносят организму лишь вред. Дело в высоком содержании добавленных в состав сахаров, трансжиров, наполнителей, усилителей и консервантов.

Единственным полезным шоколадом является темный, с содержанием какао 70%. Эти данные указываются на этикетке.

Напомним, горький шоколад также поможет взбодриться после праздников. Также врачи предупреждали об опасности конфет с алкоголем.

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Елизавета Пуншева