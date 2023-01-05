Врачи предупредили об опасности конфет с алкоголем

Врачи предупредили россиян о том, что конфеты, содержащие алкоголь, могут привести не только к опьянению, но и к гипергликемии — повышению сахара в крови, а также к избытку «пустых» калорий, что, в свою очередь, грозит набором массы тела. Об этом «РИА Новости» сообщили опрошенные врачи.



— Количество алкоголя, содержащегося в них [конфетах с алкоголем — прим. ред.], зависит от вида кондитерского изделия, конкретного производителя и технологии изготовления. <...> Хочу предостеречь от попыток достигнуть алкогольного опьянения путем поедания большого количества конфет, содержащих алкоголь. Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови, — сказал заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.

Нарколог рассказал, что для многих конфеты в яркой и красивой обертке являются синонимом праздника, а благодаря приемам маркетологов алкогольные конфеты выглядят «праздником вдвойне».

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Скрябин также подчеркнул, что людям, имеющим проблемы с алкоголем, и тем, кто лечился от алкогольной зависимости, лучше вообще не напоминать о спиртном ни в каком виде — даже если оно содержится в конфетах. Он отметил, что к срыву может привести даже запах или вкус алкоголя.

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова напомнила, что все конфеты содержат в себе высокий уровень сахара — он может составлять от 40% в некоторых видах шоколадных конфет и мармелада до 96% в леденцах и карамели.



— Конечно, полностью отказаться от любимых сладостей сложно, но необходимо помнить, что даже здоровому человеку с нормальной массой тела не нужно есть конфеты каждый день. Их можно включать в рацион питания лишь иногда, по праздникам, не каждый день и даже лучше не каждую неделю, в очень небольшом количестве, не более одной-двух штук, — предостерегла любителей сладкого диетолог.



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Илина Хакимова