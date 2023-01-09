Диетолог рассказала, как взбодрить организм после праздников

В первые рабочие дни после праздников лучше отказаться от кофе и выбрать зеленый чай в качестве альтернативы. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает RT.

Она объяснила, что зеленый чай поможет организму справиться со стрессом и температурными перепадами благодаря антиоксидантам в его составе.

— К зеленому чаю стоит добавить цитрусовые или ложку меда, а еще лучше — имбирь, который усиливает кровообращение, — рассказала Соломатина.

Фото: pxhere.com

Также специалист посоветовала включить в рацион любые специи, перец или чеснок. По словам Соломатиной, они не уступают по своей пользе зеленому чаю и помогают усилить кровообращение.

Помимо этого диетолог советует не игнорировать горький шоколад, с перцем в его составе. Соломатина объяснила, что эти продукты придадут организму бодрости. Кроме прочего, она порекомендовала пить по несколько глотков воды каждые полчаса в течении дня.

В ноябре 2022-го сообщалось, что в России в 2023 году подорожает колумбийский кофе — это связано с проблемами с урожаем в республике.

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Антон Гаврилов