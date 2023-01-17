Рустам Минниханов: «Нефтедобывающая промышленность в будущем останется базовой отраслью экономики Татарстана»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании международного наблюдательного совета научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Оно состоялось в здании научной библиотеки КФУ, сообщает пресс-служба главы республики.

Как отметил Рустам Минниханов, в Татарстане работает один из 10 научных центров мирового уровня, созданных в России по приоритетам научно-технологического развития.

— Деятельность республиканского центра направлена на разработку эффективных технологий поиска, разведки и освоения залежей углеводородного сырья. Они должны обеспечить страну запасами доступной нефти и газа как на новых малоизученных территориях Арктики, так и в пределах уже существующих крупных месторождений, — сказал он.

На заседании президент РТ просил докладчиков особое внимание уделить вопросам внедрения в производство новых технологий и методов поиска и добычи углеводородов. Он заявил, что разработки центра должны найти свое применение в Татарстане, в том числе на объектах компании «Татнефть» и в малых нефтяных компаниях.

Фото: tatarstan.ru

— Нефтедобывающая промышленность является и в обозримом будущем останется базовой отраслью экономики Татарстана. Ее вклад в формирование ВРП, доходов бюджетной системы, а значит, и в благосостояние населения трудно переоценить. Таким образом, деятельность центра будет иметь большое значение для долгосрочных перспектив не только научно-технологического, но и социально-экономического развития нашей республики, — добавил глава республики.

Также на заседании были внесены изменения в Программу создания и развития Научного центра мирового уровня.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов