Прокуратура Казани изъяла у семьи госслужащей Infiniti, купленный на неподтвержденные доходы

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Советского района Казани добилась изъятия автомобиля Infiniti QX70 стоимостью более 1,7 млн рублей в доход государства. Машина принадлежала семье госслужащей, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Отмечается, что в 2018 году супруг госслужащей приобрел автомобиль. При этом женщина не смогла подтвердить доходы, на которые ее муж приобрел указанное транспортное средство. Задекларированный совокупный доход семьи за предшествующие три года составил не более 800 тыс. рублей.



Прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства транспортного средства, приобретенного на неподтвержденные доходы. Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме. Автомобиль обращен в федеральную собственность.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Реальное время» подробно описывало эту историю. Речь идет о семье дознавательницы отдела полиции «Азино-2». Супруги купили два автомобиля на общую сумму 3 млн рублей. Подробности можно прочитать в нашем большом материале.

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Айрат Назипов