Татарстан по количеству участников на Единых Играх Спецолимпиады занимает 2-е место после Москвы
В Единых Играх Специальной Олимпиады в Казани примут участие 126 представителей Татарстана. По количеству участников республика вторая после Москвы.
На третьем месте по количеству участников Санкт-Петербург, на четвертом — Свердловская область. Топ-5 замыкает Башкортостан.
Единые Игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани с 21 по 27 января. Соревнования организуют одновременно по десяти летним и восьми зимним видам спорта.
В Единых Играх Специальной Олимпиады в столице Татарстана примут участие представители Белоруссии и 59 регионов России. В том числе заявлены спортсмены из Менделеевска, Мамадыша, Мензелинска, Зеленодольска, Челнов, Нижнекамска и Казани. Всего приедут 1 552 спортсмена.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым