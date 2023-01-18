Эксперт: инициативу по внедрению в вузах киберспортивных курсов не обсудили с индустрией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России утвердило дорожные карты по внедрению киберспортивных дисциплин в вузах. К концу 2024 года в программу университетов включат киберспортивные курсы, причем не только для гуманитариев, но и для будущих технических специалистов. Пролоббировал идею «Ростелеком». В разработке дорожной карты участвовали также федеральные органы исполнительной власти и АНО «Диалог».

Некоторые российские университеты уже внедрили такие курсы в свои программы — это ВШЭ, Финансовый университет, РАНХиГС, НГУ им. П.Ф. Лесгафта и Российский университет спорта.

«Развитие компьютерного спорта в вузах — безусловно, отличная инициатива. Как человек, который практически всю жизнь посвятил киберспорту, я этому очень рад. В Великобритании, к примеру, киберспорт преподается в большом количестве колледжей и университетов, есть оборудованные классы. В одном из таких колледжей был и я, — рассказал «Реальному времени» Алексей Талан, доцент кафедры киберспорта Российского университета спорта, основатель киберспортивной платформы click-storm.ru. — В России активно развивается студенческий киберспорт. Во многих вузах силами студентов организуются турниры и фестивали, а при поддержке самого вуза открываются киберарены — отличные тренировочные площадки».



Алексея Талана смущает только тот факт, что инициатива чиновников получилась несогласованной с индустрией: «В нашем вузе киберспорт преподается несколько лет, и никто с нами не консультировался, — удивляется он. — У коллег, кто развивает студенческий киберспорт и образование в киберспорте, тоже не было контактов. В целом смущает российская привычка изобретать велосипед и все делать заново и с нуля, игнорируя опыт коллег. К тому же «Ростелеком» ранее не был замечен в увлечении компьютерным спортом, постоянно открещивался от него, а в особенности от научной и образовательной составляющей, это все же провайдер связи».

По мнению Талана, киберспорт в России сегодня перешел из разряда коммерческого вида спорта в спорт с государственной поддержкой: «Уже сейчас создается большое количество рабочих мест, и их будет еще больше. Но надо четко понимать, что это будут рабочие места не в бизнесе, а по большей части в спортшколах и подведомственных организациях», — поясняет он. Для киберспорта как спорта — это отлично. «Главное, чтобы программа была реализована при поддержке ученых и экспертного сообщества, и тогда она действительно может приносить пользу», — считает он.

Подробнее — в материале «Реального времени».

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Юлия Гараева