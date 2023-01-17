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Две самые крупные строящиеся школы в Набережных Челнах планируют сдать к началу осени

09:17, 17.01.2023
Две самые крупные строящиеся школы в Набережных Челнах планируют сдать к началу осени
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Набережных Челнах планируют сдать две строящиеся школы к 1 сентября. Об этом на совещании заявил мэр города Наиль Магдеев.

— Необходимо начинать работу подбора кандидатур на должность директора и в первой и во второй школе, — сказал он.

Первая школа появится в 34-м микрорайоне, вторая — в районе Орловского поля (микрорайон «Притяжение»). Оба образовательных учреждения будут рассчитаны на 1 501 место.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В ноябре «Реальное время» писало, что в Челнах построят школу на 1 501 место за 567,7 млн рублей. Работы нужно было завершить до 30 ноября 2022 года.

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Айрат Назипов
ОбществоОбразование Татарстан

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