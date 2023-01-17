Будущие нефтехимики увидели работу передвижной лаборатории «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Классно, что СИБУР заботится о природе»



У старшеклассников 35-го лицея учебная неделя началась с необычного урока по экологии. Ребятам наглядно показали особенности работы передвижного экологического поста «Нижнекамскнефтехима». Лаборатория на колесах заехала прямо на территорию образовательного учреждения.



О том, как происходит замер параметров атмосферного воздуха в любой части города и района, школьникам рассказала инженер–лаборант Алия Хабибуллина:



— Пост мониторинга представляет собой передвижную лабораторию. Машина оборудована современными устройствами. С их помощью мы выявляем степень загрязнения воздуха, измеряем метеорологические параметры: направление ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление.

По словам эколога «Нижнекамскнефтехима», передвижная лаборатория в сутки отбирает пробы воздуха от 2 до 5 раз. Результаты анализов становятся известны в течение часа. Лаборанты выезжают на замеры по просьбе жителей Нижнекамска, а также по запланированному графику. Как заверила Алия Хабибуллина, сразу же после экологического урока специалисты поедут отбирать пробы согласно расписанию.



Внимательнее всех, пожалуй, рассказ сотрудника «Нижнекамскнефтехима» слушал ученик 10 класса лицея №35 Амир Байрамов. Молодой человек серьезно увлекается экологией, является победителем городских олимпиад.



— В мире все живые организмы взаимосвязаны. Нарушение баланса, пищевой цепочки неминуемо скажется на нас. Сейчас существует такая проблема, как глобальное потепление. Оно несет разрушение озонового слоя, нарушение водных экосистем. Для нас важна чистота воды, ведь испарения влияют на качество воздуха. За всем этим нужно тщательно следить. Мы должны изменить мир к лучшему. Классно, что СИБУР заботится о природе. Эта машина отслеживает качество воздуха — это очень интересно. Я рад, что промышленные предприятия заинтересованы в сохранении экологии, — с восторгом сказал Амир Байрамов.



Пробы воздуха по 19 ключевым показателям



В этот день каждый желающий школьник мог попробовать себя в роли лаборанта — принять участие в отборе проб воздуха. Специалисты «Нижнекамскнефтехима» подробно рассказали о работе и предназначении каждого оборудования, установленного в лаборатории на колесах.



— На экологический урок мы пригласили учеников десятых и одиннадцатых классов химико-биологического направления. Для ребят очень полезно такое практическое занятие, чтобы знать, как осуществляется контроль за состоянием атмосферы, какое внимание экологии уделяет «Нижнекамскнефтехим». И, кроме того, наглядные методы профориентации необходимы. Может кто-то захочет стать нефтехимиком. Одно дело, когда мы в классе о чем-то рассказываем, другое — увидеть все своими глазами. Дети могут поближе познакомиться со своей будущей профессией, — отметила заместитель директора по учебной работе лицея №35 Татьяна Бликина.

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В течение года передвижной экологический пост проводит свыше 15 тысяч анализов по 19 ключевым показателям — сероводород, аммиак, оксид азота, диоксид серы, углерод оксида, ароматические углеводороды и другие химические вещества. Ознакомиться с результатами анализов может каждый сотрудник «Нижнекамскнефтехима» и житель города. Данные публикуются в мобильном приложении «Мой Нефтехим», а также передаются в диспетчерский пункт сбора информации «Нижнекамскнефтехима», далее — в надзорные органы.



— Я часто вижу эту машину около своего дома, когда она едет на «химию». Не думала, что в ней все так систематизировано. Я сама планирую поступать на эколога, поэтому сегодня для меня все было интересно и познавательно, — поделилась впечатлениями ученица 10 класса лицея №35 Диана Чиркова.



Как оказалось, визит специалистов «Нижнекамскнефтехима» не только расширил представления о работе экологов, но и помог подготовиться к сдаче ЕГЭ.



— Мы учимся в классе химбиологической направленности, и для нас тема экология — одна из составляющих заданий ЕГЭ. При сдаче экзамена будут вопросы, касающиеся качества и проб воздуха. Сегодня мы посмотрели, как можно оперативно контролировать состояние атмосферного воздуха в Нижнекамске. Эта информация пригодится нам в будущем, — подчеркнула Рената Ахатова.



Напомним, ранее «Реальное время» сообщало, что нефтехимики показали детям из нефтехимклассов 36-й школы принцип работы передвижной экологической лаборатории.



Лилия Егорова, фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»