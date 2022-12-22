Нефтехимики показали детям принцип работы передвижной экологической лаборатории

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Лаборатория на колесах

Как оперативно отобрать анализы проб воздуха в любой точке города и района?

Что такое газоанализатор, метеорологический комплекс и воздухозаборное устройство? Об этом и не только экологи «Нижнекамскнефтехима» рассказали ученикам восьмых классов школы №36. К ним специалисты предприятия приехали на необычной машине.

— Вы знаете, что это за автомобиль? — обратились к детям сотрудники НКНХ.

— Это лаборатория, которая проверяет, насколько чистый воздух, которым мы дышим. Другими словами — определяет состав веществ в атмосферном воздухе, — ответили школьники.

Инженер-лаборант Алсу Шайхутдинова похвалила ребят за правильный ответ.

Она отметила, что передвижной экологический пост на базе микроавтобуса появился у нефтехимиков три года назад. Лаборатория на колесах включает в себя два отсека — транспортный и рабочий. В транспортном расположены места для пассажиров и лаборантов. В рабочем — специальное оборудование.

— Рабочий модуль оснащен современным высокоточным оборудованием — газоанализаторами, хроматографами, анализаторами пыли, метеорологическим комплексом, автоматизированной системой сбора и обработки информации, а также системой жизнеобеспечения самого поста, — подчеркнула инженер-лаборант.

Следом из крыши машины «выросла» настоящая метеостанция. Благодаря ей лаборанты определяют скорость и направление ветра, влажность, температуру и атмосферное давление. Прямо на глазах детей лаборант отобрала пробы воздуха по 19 ключевым показателям. Результаты анализов станут известны в течение часа, подчеркнула специалист.

— Наши лаборанты могут проводить забор воздуха в любой точке Нижнекамска и района. Газоанализаторы экологического передвижного поста настроены на уровень предельно допустимых концентраций сероводорода, аммиака, оксидов азота, диоксида серы, углерода оксида, ароматических углеводородов и других химических веществ, — уточнила она.

Дети также узнали, что передвижной экопост работает круглосуточно, согласно утвержденному графику, в зависимости от целого ряда факторов — пробы отбираются в среднем два-четыре раза в смену. Замеры производятся на границе санитарно-защитной зоны, в городе и населенных пунктах. Не оставляют без внимания лаборанты «Нижнекамскнефтехима» жалобы от населения. По просьбе жителей оперативно выезжают на место и развертывают оборудование.

Более 15 тысяч измерений в год

На вооружении «Нижнекамскнефтехима» есть передовые технологии для наблюдения за состоянием окружающей среды. Не последнюю роль в этом играют посты экомониторинга, позволяющие отслеживать качество атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны, газоочистных устройствах, биологических очистных сооружениях. С 2008 года на предприятии функционирует автоматизированная система контроля атмосферного воздуха. Всего пять постов. Еще более мобильными в сфере мониторинга атмосферного воздуха нефтехимики стали, закупив передвижной экологический пост.

Знакомство школьников с этой передвижной лабораторией длилось около часа. Несмотря на мороз, школьники не спешили расходиться, с интересом рассматривали оборудование, задавали вопросы.



— Сколько замеров в год вы проводите? — поинтересовались ребята.

— Только за 11 месяцев этого года наша лаборатория на колесах провела свыше 15 тысяч измерений, — ответила эколог.

— А как можно узнать результаты проб воздуха? — уточнили дети.

— Все результаты анализов автоматически приходят в диспетчерский пункт сбора информации «Нижнекамскнефтехима», далее уже — в надзорные органы. С ними также может ознакомиться каждый работник предприятия и горожанин в мобильном приложении «Мой Нефтехим», — сказала Алсу Шайхутдинова.

Реклама: ПАО «Нижнекамскнефтехим». Токен: Pb3XmBtzt8fDgbw4e7bFsSgwRtpnVm33HpLnJQv

По окончании мероприятия сотрудники НКНХ вручили ребятам памятные подарки.

— Интересно было наблюдать за тем, как экологи отбирают пробы воздуха. Никогда до этого ничего подобного не видел. Важно, что сотрудники предприятия следят за чистотой воздуха. Меня это порадовало, — сказал Ильяс Хуснутдинов, ученик 8-го класса школы №36.

— Меня удивила вся машина, начиная от оборудования и заканчивая метеостанцией. Я сегодня впервые узнала, что можно отбирать пробы воздуха в любое время суток и в любом месте. Для меня это открытие, — поделилась впечатлениями его одноклассница Зарина Мавлина.

— Сегодня был очень полезный урок для ребят. Это в первую очередь профориентационная работа. Возможно, увидев эту лабораторию на колесах, работу лаборанта, они тоже захотят связать свою судьбу с «Нижнекамскнефтехимом», стать экологами. К тому же сегодня мы еще раз убедились, что качество атмосферного воздуха в Нижнекамске под строгим контролем, — подытожила классный руководитель «Нефтехим-класса» Анастасия Шишина.

Лилия Егорова, фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»