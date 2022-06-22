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В Казани на улице Зур Урам потушили пожар на трансформаторной подстанции — света в домах рядом пока нет

20:54, 22.06.2022
В Казани на улице Зур Урам потушили пожар на трансформаторной подстанции — света в домах рядом пока нет
Фото: realnoevremya.ru

Пожар на трансформаторной подстанции в Казани на улице Зур Урам потушен. Об этом сообщил с места событий корреспондент «Реального времени».

Возгорание было ликвидировано примерно в 20:33. Пожарные уехали около 20:40. В настоящее время на месте находятся электрики, которые занимаются восстановлением электричества, отключенного из-за пожара в близлежащих домах.

Фото: realnoevremya.ru

Подстанция загорелась сегодня около 20:00. Пожарные сразу же прибыли на место происшествия.

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Дарья Акимова
Происшествия Татарстан

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