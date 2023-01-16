Татарстанские медики начнут получать социальные выплаты в феврале

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отделение Социального фонда по Татарстану в феврале начнет перечислять специальные выплаты медицинским работникам. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Размер новой меры поддержки составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида медучреждения. Она положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

— Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты — средства будут начислять автоматически в течение 7 рабочих дней после того, как медорганизация сформирует и представит реестр работников, — сказал глава татарстанского отделения СФР Эдуард Вафин.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам каждого месяца медицинские организации должны формировать электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передавать эту информацию социальному фонду.

Напомним, о том, что с января 2023 года в России будут назначены дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых в размере от 4,5 до 18 тысяч рублей, сообщил президент страны Владимир Путин в декабре.



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Айрат Назипов