В Казани по итогам 2022 года выросло число вакансий для подростков от 14 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани по итогам 2022 года на 7% выросло число вакансий для соискателей от 14 лет. По России данный показатель вырос на 59%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Авито Работа».

Аналитики выяснили, что в прошлом году в Казани выросла соискательная активность молодых кандидатов — она увеличилась на 39%. Искать работу молодежь в основном мотивировала возможность получения собственного заработка, а также первого опыта работы. По России показатель соискательная активность увеличилась на 53%.

Также исследование показало, что в Казани по итогам 2022 года вакансия курьера занимала 9% сегмента всех предложений для соискателей. Немногим меньше — 5% в сегменте вакансий, отведено для работы подростка консультантом, промоутером или специалистом торгового зала. Еще 6% охватывает профессии производственной сферы (упаковщики, фасовщики).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

2% от сегмента вакансий юные соискатели могут найти в сфере HoReCa — здесь подросткам предлагают вакансии помощников кухни, официанта, бариста. Всего 3% от общего числа вакансий для молодых соискателей составляет индустрия бьюти и фитнеса.



Напомним, накануне сообщалось, что диплом о высшем образовании есть только у 28% татарстанцев. Среднее профессиональное образование в Татарстане есть почти у каждого третьего жителя республики.

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Антон Гаврилов