В Казани 11% жителей боятся нового штамма COVID-19 «кракен»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Только 11% казанцев боятся нового штамма COVID-19 «кракен». Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Аналитики выяснили, что 16% граждан возрастом старше 45 лет испытывают страх перед вирусом. Самая большая доля тех, кто опасается заразиться «кракеном» среди тех горожан, которые более 6 месяцев назад прививались от COVID-19 — таких 14% респондентов. Среди тех казанцев, которые сделали прививку менее полугода назад, данный показатель составляет 11%.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Также исследование показало, что меньше всего боятся «кракена» те казанцы, которые еще не делали прививку от коронавируса — всего 9% из них опасаются «кракена».

Напомним, 2 января «Реальное время» сообщало о снижении показателя заболеваемости COVID-19 в Татарстане. Подсчеты показали, что за неделю показатель стал на четверть (25,4%) меньше, чем за предыдущие 7 дней.

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Антон Гаврилов