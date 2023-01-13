В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности при купании в праздник Крещения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сотрудники Главного управления МЧС РФ по Татарстану напомнили о мерах безопасности при купании в праздник Крещения Господня. Не рекомендуется или запрещается:



купание без представителей спасательных служб и медицинских работников;

купание детей без присмотра родителей или взрослых;

нырять в воду непосредственно со льда;

загрязнять и засорять купель;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

приводить с собой собак и других животных;

оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

подавать крики ложной тревоги;

подъезжать к купели на автотранспорте;

рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек;

купание группой более 3 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сейчас исполкомы муниципальных образований республики совместно с епархиями Татарстанской митрополии определили 106 мест для организации крещенских купаний. Из них 68 мест — на открытых водоемах и 38 мест — на родниках с купелями глубиной до 1,5 метров. Все места проведения крещенских купаний на открытых водоемах осмотрят сотрудники МЧС и муниципалитетов, отметил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов.



Полный список мест для купания можно посмотреть по ссылке.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Врачи рассказали, как без вреда для здоровья купаться в проруби. В первую очередь, не следует заходить в холодную воду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перенесшим вирусные инфекции также стоит отнестись к купанию с настороженностью — холод может усугубить ситуацию.

Крещение — православный праздник. Его отмечают ежегодно 19 января. В этом году он выпадает на четверг.

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Маргарита Головатенко