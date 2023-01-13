В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности при купании в праздник Крещения
Сотрудники Главного управления МЧС РФ по Татарстану напомнили о мерах безопасности при купании в праздник Крещения Господня. Не рекомендуется или запрещается:
- купание без представителей спасательных служб и медицинских работников;
- купание детей без присмотра родителей или взрослых;
- нырять в воду непосредственно со льда;
- загрязнять и засорять купель;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
- подавать крики ложной тревоги;
- подъезжать к купели на автотранспорте;
- рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек;
- купание группой более 3 человек.
Сейчас исполкомы муниципальных образований республики совместно с епархиями Татарстанской митрополии определили 106 мест для организации крещенских купаний. Из них 68 мест — на открытых водоемах и 38 мест — на родниках с купелями глубиной до 1,5 метров. Все места проведения крещенских купаний на открытых водоемах осмотрят сотрудники МЧС и муниципалитетов, отметил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов.
Полный список мест для купания можно посмотреть по ссылке.
Врачи рассказали, как без вреда для здоровья купаться в проруби. В первую очередь, не следует заходить в холодную воду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перенесшим вирусные инфекции также стоит отнестись к купанию с настороженностью — холод может усугубить ситуацию.
Крещение — православный праздник. Его отмечают ежегодно 19 января. В этом году он выпадает на четверг.
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