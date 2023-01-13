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В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности при купании в праздник Крещения

21:47, 13.01.2023
В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности при купании в праздник Крещения
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сотрудники Главного управления МЧС РФ по Татарстану напомнили о мерах безопасности при купании в праздник Крещения Господня. Не рекомендуется или запрещается:

  • купание без представителей спасательных служб и медицинских работников;
  • купание детей без присмотра родителей или взрослых;
  • нырять в воду непосредственно со льда;
  • загрязнять и засорять купель;
  • распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • приводить с собой собак и других животных;
  • оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • подъезжать к купели на автотранспорте;
  • рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек;
  • купание группой более 3 человек.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сейчас исполкомы муниципальных образований республики совместно с епархиями Татарстанской митрополии определили 106 мест для организации крещенских купаний. Из них 68 мест — на открытых водоемах и 38 мест — на родниках с купелями глубиной до 1,5 метров. Все места проведения крещенских купаний на открытых водоемах осмотрят сотрудники МЧС и муниципалитетов, отметил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов.

Полный список мест для купания можно посмотреть по ссылке.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Врачи рассказали, как без вреда для здоровья купаться в проруби. В первую очередь, не следует заходить в холодную воду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перенесшим вирусные инфекции также стоит отнестись к купанию с настороженностью — холод может усугубить ситуацию.

Крещение — православный праздник. Его отмечают ежегодно 19 января. В этом году он выпадает на четверг.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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