В Татарстане могут ввести режим тишины для владельцев собак

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане могут утвердить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Предполагается, что они будут действовать шесть лет — с 1 сентября 2023 года и по 1 сентября 2029 года включительно. Соответствующий проект постановления Кабмина республики подготовило Главное управление ветеринарии КМ РТ.

Стоит отметить, что правила не распространяются на правоотношения по содержанию и использованию служебных животных, определенные статьей 14 ФЗ №498, а также на выгул собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению.



Напомним, с 14 июля 2022 года вступили в силу поправки в Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», среди изменений — наделение органов власти субъектов правом устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, помимо тех требований, которые уже действуют на федеральном уровне.



Требования к содержанию домашних животных — размеры будок и запрет держать их в коридорах домов



Первым среди доптребований указано, что минимальное пространство для жизнедеятельности домашних животных в клетках, будках и вольерах должно определяться с учетом норм, установленных постановлением Кабмина Татарстана от 28 февраля 2020 года «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Республики Татарстан». Например, одной кошке полагается 80 квадратных сантиметров в изолированном отсеке и 50 квадратных сантиметров в клетке.

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Также устанавливаются и другие правила:

Содержание домашнего животного в коммунальной квартире или в жилом помещении, занимаемом несколькими семьями, допускается только при наличии письменного согласия собственников жилых помещений, составленного в свободной форме.

Допускается содержание собак в свободном выгуле или на привязи на огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки. При этом она должна быть «огорожена способом, не допускающим самостоятельного выхода собаки за ее пределы», а на ее входе — висеть предупредительная табличка.

Запрещается содержание домашних животных в помещениях многоквартирных домов, не являющихся частями квартир, иными словами, в коридорах, а также на придомовых территориях.

Запрещается организация пунктов временной передержки и гостиниц для домашних животных в квартирах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также на территории жилых домов, садовых земельных участков и гаражных кооперативов.

Фото: realnoevremya.ru / Василий Иванов

Содержание и нахождение лиц с домашними животными в помещениях или на земельных участках, находящихся в чьей-то собственности, допускается с согласия владельца, составленного в свободной письменной форме.

Запрет выгула собак пьяными и детьми до 14 лет

Что касается выгула собак, то здесь тоже несколько новых правил. Например, собаку до места выгула обязательно нужно вести на поводке и в наморднике. Однако есть исключения. Так, поводок не нужен для собак карликовых пород (в холке до 25 сантиметров), щенков в возрасте до 3 месяцев в случае, если они выносятся на руках или в контейнере. Для них также необязателен и намордник. Еще одно исключение здесь — собаки с плоской мордой, среди которых французские и английские бульдоги, мопсы и т.д.

Фото: realnoevremya.ru / Василий Иванов

Некоторым лицам вообще запрещается выгул собак. Среди них:

лица, не способные контролировать поведение собак;

лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

лица, признанные недееспособными;

дети до 14 лет без сопровождения взрослых — за исключением выгула щенков и карликовых собак.

Выгул будет запрещен на территориях медицинских, образовательных и физкультурно-спортивных организаций, на пляжах и т.д. Вводится и режим тишины для владельцев собак при их выгуле и содержании дома:

по будним дням с 22.00 до 6.00 часов следующих суток;

в субботу и воскресенье с 23.00 до 6.00 следующих суток.

Штрафы в Югре, запрет бросать домашних животных в Ростовской области, стерилизация в Крыму

За последнее время дополнительные похожие правила были введены в нескольких регионах. Например, в Ростовской области владельцы домашних животных «обязаны принимать меры по обеспечению тишины и покоя граждан», убирать за питомцами продукты жизнедеятельности не только на улице, а «независимо от места нахождения домашнего животного». Содержание домашних животных не допускается в помещениях многоквартирного дома, не являющихся частью квартиры, в местах общего пользования квартиры, занятой несколькими семьями, а также на балконах и лоджиях, на чердаках и в подвалах. Более того, установлены подробные правила кормления и даже мытья мисок: «Поилки и миски для домашних животных подвергаются ежедневному мытью с использованием моющих средств, безопасных для домашних животных». Прописаны и размеры, конструкция, обустройство будок и вольеров — вплоть до материала подстилки. Как и в Татарстане, в Ростовской области запретили выгуливать собак пьяным и детям до 14 лет.

Фото: realnoevremya.ru / Василий Иванов

— При содержании домашних животных не допускается: оставлять домашних животных без пищи и воды, а также содержать их в условиях, не соответствующих требованиям санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм и правил, передавать домашних животных в испытательные лаборатории и клиники в качестве объектов научных исследований, совершать действия, связанные с оставлением домашних животных вне мест их содержания в целях прекращения владениями домашними животными, — отмечается в правилах, которые вступили в силу с 1 января.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре среди прочих запретили самовыгул животных, их содержание в помещениях многоквартирных домов, не являющихся частями квартиры, и на придомовых территориях, выгул домашних животных, относящихся к семействам псовых (за исключением собак), куньих, енотовых, без шлейки и поводка. За нарушение правил в регионе установлены штрафы — от 500 до 3 000 рублей.

А в Крыму в список включили стерилизацию или кастрацию половозрелых животных с целью контроля появления нежелательного потомства, выгул животных выше 35 см в холке в наморднике, ошейнике и с поводком, запрет выгула животных на территории детсадов, школ, университетов.

О проработке дополнительных правил заявили в Иркутской области, Санкт Петербурге, Сахалине, Коми и т.д.

Дарья Пинегина